Пензячки взяли награды престижного конкурса модельеров

Воспитанницы театра моды «Лики юности» одержали сразу две победы на престижном конкурсе в Нижнем Новгороде: как лучшая профессиональная школа в округе и лучшее технологическое исполнение. Теперь дефиле в коктейльных, вечерних и свадебных платьях они устраивают и в своем колледже, приобщая к высокой моде остальных студентов. Для самих же рукодельниц - шанс набить руку в своих специальностях, которые так или иначе связаны с пошивом одежды.

Модельер в театре моды «Лики юности» нередко одновременно и закройщик, и швея, и модель. Приходится работать дружно. Над одним платьем в четыре, а то и в шесть и восемь рук. Все ради быстроты и качества. Рукодельницы - студентки Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса. На прошедшем конкурсе «Серебряная нить» в Нижнем Новгороде девушки стали лучшими сразу в двух номинациях.

«Обычно вдохновение приходит само собой. Люблю винтаж, все новое - хорошо забытое старое», - рассказала участница театра моды «Лики юности» Валентина Вагаева.

Сейчас она планирует получить высшее образование в своей любимой сфере - дизайне одежды. Девушка говорит, что модели собственного пошива носит редко, не любит выделяться из толпы. Ее работы всегда заметны, в буквальном смысле, блестящи. А вот Елизавета Белая, наоборот, любит одеваться в собственные платья и не боится пройти в них ни по улице, ни по подиуму.

Теперь девушки собираются на праздничное дефиле в родном колледже, чтобы показать свои лучшие работы - коктейльные, вечерние и жемчужину коллекции, свадебное платье.

В театре моды «Лики юности» сегодня 13 человек, все - девушки. Залогом того, что их число все же счастливое называют дружбу.

«Мы завоевали такие призы как лучшая профессиональная школа ПФО, за самое лучшее технологическое исполнение изделий. Учатся только девушки, они все в разных группах. Есть портные, закройщики, конструктора», - рассказала руководитель театра моды «Лики юности» Светлана Шестопалова.

То, что модельеры отправятся в Нижний Новгород за новыми победами в 2020 году, они уже не сомневаются. Но сейчас, признаются уже в руководстве общеобразовательного учреждения, есть более важная задача - сделать так, чтобы работы пензенских рукодельниц стали популярными дома. Для этого в актовом зале колледжа готовы даже построить подиум и провести свой конкурс модельной одежды.