Пензячки в составе сборной России выиграли ЧМ-2018 по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу впервые в своей истории стала победителем Чемпионата мира среди женских студенческих команд. В ее составе выступали четыре представительницы пензенской «Лагуны-УОР». В решающем матче подопечные Евгения Кузьмина встретились со сборной Украины.

Для россиянок финальный матч Чемпионата мира был принципиальным, ведь сборная Украины стала единственной командой, которая смогла выиграть у дружины Евгения Кузьмина на этом турнире. Кроме того, на пути к финалу сборную России ждали тяжелейшая игра за выход из группы с канадками и полуфинальное противостояние со сборной Португалии, победитель которого определился только в серии пенальти.

«Мы долго шли к этому. Были вторые, третьи места, первое покорилось не сразу, но сейчас, считаю, что мы его заслужили. Мне кажется, что девочки, которые участвовали в играх, вынесли что-то новое из этого турнира», - рассказал главный тренер студенческой женской сборной России по мини-футболу Евгений Кузьмин.

На протяжении большей части финала инициативой владели россиянки. За первую половину они создали множество голевых моментов у ворот сборной Украины, однако, там надежно играл вратарь. И когда казалось, что команды уйдут на перерыв с нулями на табло, Залия Газимова прямым ударом открыла счет со штрафного. Сразу после перерыва еще один точный удар со стандарта удался Анастасии Дурандиной.

Сборная Украины бросилась отыгрываться, но при этом оставила для россиянок свободные зоны. Наши девушки проводили опасные контратаки, одну из которых ценой удаления остановила лидер сборной Украины Ирина Дубицкая. Оставшись в меньшинстве, украинки не смогли ничего противопоставить команде Евгения Кузьмина, и счет на табло остался неизменным до финального свистка.

«Слов нет, одни эмоции. Была дополнительная мотивация, хотели взять реванш. Не было других вариантов, кроме как выигрывать. Это победа всей сборной, игроков, кто не смог поехать, кто до этого работал с нами, это общий триумф», - сказала капитан студенческой женской сборной России по мини-футболу Ксения Олькова.

Теперь девушек ждет небольшой отдых. После этого они вернутся к работе в своих клубах и будут готовиться к старту нового сезона Чемпионата России.