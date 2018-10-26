Пензячки стали чемпионками мира по фитнес-аэробике

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26 октября 2018, 18:31Спорт
Пензенская команда по фитнес-аэробике стала чемпионом мира. Нашим девушкам не оказалось равных в номинации «Степ-аэробика». Также участники состязались в категориях «Классическая», «Спортивная» и «Хип-хоп-аэробика».
«Мы очень долго к этому шли, упорно тренировались, надеялись и верили. Как всегда была сильная конкуренция, потому что против нас соревнуются девочки из разных стран», - рассказала член команды «Страйк» Алина Фиристова.
Соревнования проходили в Голландии. Россию на чемпионате мира представляли две команды. Пензенская существует с 2007 года. На счету «Страйка» это не первая победа такого уровня. Через месяц девушки отправятся на кубок России, чтобы подтвердить статус чемпионов (0+).
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