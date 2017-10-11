11 октября 2017, 19:01Криминал Пензячке за распространение наркотиков грозит до 15 лет Пензенские полицейские завершили расследование уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере. Жительнице областного центра, которая занималась распространением запрещенных веществ, грозит серьезный тюремный срок.

32-летняя жительница Пензы вновь оказалась на скамье подсудимых. Она обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере на территории Ленинского района. Наркотики она заказывала через интернет и забирала их путем «закладок».

«Наркотики девушка приобретала как для личного потребления, так и для последующего сбыта своим знакомым. Обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, за которое отбывала наказание в местах лишения свободы», - сообщила старший следователь отдела №2 следственного управления УМВД России по Пензе Екатерина Скалкина.

Спустя год после освобождения девушка совершила аналогичное преступление, которое относится к категории особо тяжких.

В отношении обвиняемой судом Ленинского района города Пензы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Криминал

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