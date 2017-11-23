23 ноября 2017, 19:34Криминал Пензячке за кражу телефонов грозит до двух лет 40-летнюю жительницу Пензы, которая работала уборщицей в одном из торговых центров города, обвиняют в краже мобильных телефонов.

«В конце августа 2017 года, находясь в салоне сотовой связи, подозреваемая с прилавка похитила мобильный телефон стоимостью около 16 тысяч рублей. Впоследствии данный телефон женщина продала за 10 тысяч рублей, а вырученные от продажи деньги потратила на личные нужды», - сообщила начальник отдела дознания отдела полиции № 2 УМВД России по Пензе Ирина Кудимова.



Следствие установило причастность обвиняемой к еще одному аналогичному преступлению. Из того же салона сотовой связи она похитила мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей. Дорогой гаджет женщина также продала.

Сейчас уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Пензы. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Криминал

просмотров 166

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: