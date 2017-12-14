14 декабря 2017, 19:36Криминал Пензячке за кражу крема может грозить до 10 лет Красота требует жертв. 22-летней жительнице Пензы грозит 10 лет лишения свободы за четыре упаковки крема. В одной из городских аптек девушка выбрала несколько косметических средств. Денег, чтобы расплатиться за покупки, у нее не нашлось. Зато в кармане обнаружилось холодное оружие.

«Когда я взяла крема с полки, продавец увидела, сказала поставить их на место. В кармане был нож, я направила его на продавца, сказала, чтобы он отошла. Я забрала крема, положила в карман и ушла», - рассказала подозреваемая.

«В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения заключение под стражу. Преступление относится к категории тяжких. За его совершение предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - сообщил следователь отдела №4 следственного управления УМВД Росии по Пензе Сергей Кубрин.



Жительница Пензы уже имеет две судимости за кражи. Зачем ей понадобились четыре упаковки крема, подозреваемая объяснить не смогла. Воспользоваться похищенным не успела, не прошло и получаса, как ее задержали сотрудники полиции. В содеянном девушка призналась и раскаялась.

Криминал

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