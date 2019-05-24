Пензячке в куске торта попался мерзкий «бонус»

«23 мая заказали на крестины ребенка торт в кондитерской на улице Карпинского. Во время празднования я отрезала себе кусочек и обнаружила там часть рыбы с костью. Полагаю, что у них там есть банкетный зал, и торт готовили в неприемлемых условиях, возможно, рядом с нарезкой или салатом.

На мой звонок администратор ответила: «Везите торт, будем смотреть». Я ее спросила как она себе это представляет, и ушла с тарелкой в другую комнату, чтобы не позориться перед гостями. Я не хотела срываться с крестин собственного ребенка и везти им торт. В итоге она сказала: «Ну, ждите, руководство придет, я ничего не решаю». Через три часа мне написал администратор. Он сказал, что работники кондитерской будут смотреть камеры и решать, надо ждать до завтра. Я возмутилась, что праздник был испорчен сегодня, разбираться они могут с кем хотят, а мне нужно вернуть уплаченную за торт без костей сумму. Но, кроме хамства и непрофессионализма я ничего не получила», - рассказала пензячка в группе соцсети «ВКонтакте».

Пользователи посоветовали написать в жалобную книгу кондитерской и отнести им торт. Напомним, в случаях нарушения прав потребителей нужно обращаться в региональное управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».