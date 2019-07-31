Пензячке разрезала небо стекляшкой, которая находилась в роллах

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31 июля 2019, 12:34Общество
Жительница Пензы заказала на ужин роллы и сильно пожалела об этом.
Девушка рассказала в группе соцсети «ВКонтакте» о том, что заказала роллы в службе доставки на улице Воронова.
«В роллах мне попался кусок стекла, который воткнулся в небо и неслабо порезал его, хорошо, что не проглотила. Плюсом к стеклу были этикетки. Съели только две штуки, больше не рискнули, кто знает, сколько еще стекла и мусора было во всем заказе», - поделилась пензячка.
Она добавила, что деньги за заказ ей вернули, а своим рассказом она решила предостеречь будущих покупателей.
Напомним, в случае покупки некачественных или испорченных товаров необходимо обратиться в региональное управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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