Пензячке пришел чай с ползающим сюрпризом

Жительница Пензы заказала в интернете иван-чай. Она открыла упаковку и пришла в ужас. Фото девушка разместила в Сети.

Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте».

«Вот такие пауки пришли мне с чаем. По ноге ползал… Я в шоке», - поделилась пензячка.

Пользователи в комментариях посоветовали девушке обратиться в Роспотребнадзор. Другие подписчики отметили, что этот вид пауков безобиден, пишет ИА «Пенза-Пресс».