Пензячке пришел чай с ползающим сюрпризом

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18 июня 2019, 16:07Общество
Жительница Пензы заказала в интернете иван-чай. Она открыла упаковку и пришла в ужас. Фото девушка разместила в Сети.
Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте».
«Вот такие пауки пришли мне с чаем. По ноге ползал… Я в шоке», - поделилась пензячка.
Пользователи в комментариях посоветовали девушке обратиться в Роспотребнадзор. Другие подписчики отметили, что этот вид пауков безобиден, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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