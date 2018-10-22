Пензячке пригрозили увольнением из-за 150-тысячного долга

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22 октября 2018, 17:06Общество
Жительница Пензы накопила долги по кредиту, приставы направили постановление на удержание денег из заработной платы.
Установлено, что женщина задолжала более 150 тысяч рублей кредитной организации. Дело передали приставам, им пензячка объяснила, что деньги отдавать не собирается.
Через пенсионный фонд выяснилось, что женщина работает в одной из крупных организаций Москвы и занимает высокую должность. Туда направили постановление на удержание из зарплаты, сообщили в пресс-службе управления ФССП.
После получения уведомления руководство организации поставило своей сотруднице условие: либо она оплачивает долг самостоятельно, либо ее уволят. Через два дня женщина перечислила все деньги, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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