Пензячке помогли пройти курс реабилитации по полису ОМС

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13 июля 2018, 16:36Общество
Жительнице Пензы помогли пройти медицинскую реабилитацию в санатории по полису ОМС.
Женщина позвонила на телефон «горячей линии» единого контакт-центра в сфере ОМС. Она рассказала, что месяц назад перенесла тяжелое заболевание, но получить направление от врача на реабилитацию в санатории ей так и не удалось.
В результате было установлено, что пензячке действительно требуется реабилитация, и ее направили в санаторий.
«Благодаря содействию страховых представителей права женщины на проведение бесплатной медицинской реабилитации были восстановлены», - сообщили в пресс-службе ТФОМС Пензенской области.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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