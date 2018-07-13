13 июля 2018, 16:36Общество

Пензячке помогли пройти курс реабилитации по полису ОМС

Жительнице Пензы помогли пройти медицинскую реабилитацию в санатории по полису ОМС.

Женщина позвонила на телефон «горячей линии» единого контакт-центра в сфере ОМС. Она рассказала, что месяц назад перенесла тяжелое заболевание, но получить направление от врача на реабилитацию в санатории ей так и не удалось.

В результате было установлено, что пензячке действительно требуется реабилитация, и ее направили в санаторий.

«Благодаря содействию страховых представителей права женщины на проведение бесплатной медицинской реабилитации были восстановлены», - сообщили в пресс-службе ТФОМС Пензенской области.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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