11 июля 2017, 16:03Происшествия Пензячке, получившей ожоги во время квеста, предстоит длительное лечение Стали известны подробности жуткого инцидента в Саратове, где во время квеста получила ожоги жительница Пензы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщил корреспонденту ИА "Взгляд-инфо" отец 19-летней девушки, она сейчас переведена в ожоговый центр в Пензу – у нее сильно обгорели конечности и лицо.

«В ближайшее время ей предстоят операции по пересадке кожи. Сама кожа не восстановится: руки обгорели до мяса. После того, как ей станет лучше, мы будем требовать наказать виновных. Заявление в полицию уже написано", – цитирует информагентство мужчину.

Он рассказал, что его дочь учится в Саратовском государственном медицинском университете. 8 июля она с подругами пошла на квест "Портной", чтобы отметить сдачу экзаменов.

По информации ИА "Взгляд-инфо", пятеро девушек 18-20 лет пришли на квест. Им завязали глаза и посадили в макет автомобиля. По словам одной из пострадавших, актеры начали брызгать в них «огневым» спреем. Загорелась обшивка машины, затем – одежда.

«Напоминаю, у нас были завязаны глаза. Мы сами пытались выбраться из горящей машины. Пожарных никто даже не вызвал. Стали задыхаться. Минут через 20-30 приехала "скорая". Троих нас забрали в ожоговый центр. Одну после осмотра отпустили. Она не сильно пострадала», - рассказала одна из пострадавших.

Как сообщил порталу член региональной Общественной палаты Евгений Лузановский, человек, который занимался этим квестом, после случившегося пропал , а заведение не работает.

Происшествия

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