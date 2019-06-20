Пензячке объяснили, для чего нужен крутой спуск на ул. Минской

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20 июня 2019, 13:04Общество
Официальный представитель администрации Пензы в Сети объяснила происхождение крутого спуска на улице Минской, о котором в «Жалобную книгу» информагентства сообщала местная жительница.
«Нормативный уклон тротуара был сделан для обеспечения беспрепятственного прохода женщин с детскими колясками и маломобильных групп населения. В зимнее время, в случае обледенения, эксплуатирующие службы обеспечат безопасный проход», - пояснила представитель мэрии Таисия Манышева.
Напомним, пензячку возмутил крутой спуск на улице Минской. Она считала, что зимой он превратится в «веселые горки», и местные жители будут падать прямо на проезжую часть, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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