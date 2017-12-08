Пензячке не удалось доказать, что ее экс-супруг пропал без вести

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08 декабря 2017, 13:04Общество
Состоялось слушание по делу о безвестной пропаже бывшего мужа пензячки, который на протяжении нескольких лет не платит алименты.
Согласно материалам дела, бывший супруг не платил алименты женщине на их общую дочь с 2013 года. При этом неизвестно, где находится мужчина.
Суд отказал в удовлетворении иска, так как нет доказательств, что мужчина погиб. Кроме того, не приняты все возможные меры по его розыску, в правоохранительные органы с заявлением о пропаже никто не обращался, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Пензы.
Однако, если удастся доказать пропажу, то пензячка сможет повторно обратиться в суд с иском, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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