Пензячке не удалось добиться от водителя автобуса компенсацию за ДТП

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, в ноябре 2015 года женщина упала в автобусе из-за того, что водитель врезался в ограждение моста, и получила травмы средней тяжести. По этой причине она не могла работать практически полгода.

В связи с этим пензячка просила возместить ей утраченный заработок - 89 785 рублей, расходы на покупку костылей и трости - 2 550 рублей, проезд на такси с декабря по февраль - 5 910 рублей, затраты на лекарства и медпроцедуры - 4 451 рубль 30 копеек, почтовые расходы - 165 рублей 46 копеек, а также услуги адвоката - 5 000 рублей.

В марте 2016 года водителя автобуса признали виновным в ДТП, и страховая компания перевозчика выплатила женщине возмещение вреда здоровью - 341 000 рублей. Но, по ее мнению, вышеперечисленные расходы в эту сумму не входили.

Так как пензячка не представила доказательств того, что размер причиненного вреда превышает размер выплаченного ей страхового возмещения, суд посчитал ее требования необоснованными и постановил отказать в их удовлетворении.

Решение не вступило в законную силу. Срок для его обжалования истек, пишет ИА «Пенза-Пресс».