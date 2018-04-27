Пензячке не удалось добиться от водителя автобуса компенсацию за ДТП

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 апреля 2018, 13:04Общество
Ленинский районный суд оставил без удовлетворения требования пострадавшей в ДТП пензячки.
Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, в ноябре 2015 года женщина упала в автобусе из-за того, что водитель врезался в ограждение моста, и получила травмы средней тяжести. По этой причине она не могла работать практически полгода.
В связи с этим пензячка просила возместить ей утраченный заработок - 89 785 рублей, расходы на покупку костылей и трости - 2 550 рублей, проезд на такси с декабря по февраль - 5 910 рублей, затраты на лекарства и медпроцедуры - 4 451 рубль 30 копеек, почтовые расходы - 165 рублей 46 копеек, а также услуги адвоката - 5 000 рублей.
В марте 2016 года водителя автобуса признали виновным в ДТП, и страховая компания перевозчика выплатила женщине возмещение вреда здоровью - 341 000 рублей. Но, по ее мнению, вышеперечисленные расходы в эту сумму не входили.
Так как пензячка не представила доказательств того, что размер причиненного вреда превышает размер выплаченного ей страхового возмещения, суд посчитал ее требования необоснованными и постановил отказать в их удовлетворении.
Решение не вступило в законную силу. Срок для его обжалования истек, пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 апреля 2018, 19:41В ККЗ «Пенза» открылась межрегиональная выставка объектов туриндустрии
27 апреля 2018, 19:38В Пензе планируют создать этнокультурный центр коренных народностей
27 апреля 2018, 19:36В здании пензенского автовокзала заложили «бомбу»
27 апреля 2018, 19:28Пензенцы надуют супер мяч в День города
27 апреля 2018, 19:16В Пензе тестируют приложение для вызова и отслеживания машин «скорой»
27 апреля 2018, 19:09Пьяный пензенец уходят от погони, врезался в дорожный знак
27 апреля 2018, 19:02В Пензе после годовой консервации показали обновленную пьесу «Люкс №13»
27 апреля 2018, 17:58В Лопатинском районе депутата осудили сразу по трем статьям