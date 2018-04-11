Пензячка жалуется на стихийную свалку возле дома

Девушка опубликовала снимки в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

«Возле многоэтажного дома №32 по улице Сумской коммунальщики убирали мусор из контейнера, когда перевернули его - часть просыпалась на землю. Затем они просто переставили контейнер на другое место. В итоге повсюду лежит мусор, кроме того, его по дороге разносит ветер. Выглядит это ужасно, к дому противно подходить!» - написала она.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».