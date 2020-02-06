Пензячка жалуется на частую поломку машины из-за ужасной дороги

06 февраля 2020, 17:39Общество
Жительница Пензы написала в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс» по поводу состояния дороги на улице Загородной.
«К домам на ул. Российской, въезд со стороны ул. Окружной - одна дорога, которую никто не чистил и не обрабатывал противогололедными средствами, в итоге проехать невозможно. Во дворах находится детский сад, и утром родители везут детей туда, мы не можем разъехаться, а если, не дай Бог, авария, то единственный выезд будет заблокирован», - написала женщина.
По словам пензячки, таксисты отказываются заезжать в их переулок. Дорога там – узкая, а из-за снега ширина еще больше уменьшилась.
«Машину на льду тащит во все ямы. Ремонт подвески у наших автомобилистов - дело обычное. Я лично уже два раза ремонтировала подвеску своего автомобиля. Мало того, еще и защиту всю уже помяла из-за этой дороги. Грузовые автомобили, которые везут товар в магазин по улице Российской, тоже с трудом заезжают, а ведь этот магазин - самый доступный для наших пенсионеров. А поставщики иногда попросту не могут заехать», - сообщила она.
Напомним, читатели информагенства могут написать обращения в специальный раздел на сайте «Пенза-Пресс» «Жалобная книга». Редакция готовит запросы в ведомства, в течение семи дней из них приходят официальные ответы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 февраля 2020, 19:16В Спасском районе 122 ветеранам вручат медали к 75-летию Победы
06 февраля 2020, 19:14Начальник пензенского УМВД провел личный прием граждан
06 февраля 2020, 19:09Пензенское УФАС зафиксировало в пензенских аптеках рост цен на маски
06 февраля 2020, 19:06В центре «На Ленинградской» будут функционировать не менее 25 кружков
06 февраля 2020, 19:02Симонов пообещал отремонтировать палаты в спасской детской больнице
06 февраля 2020, 17:58Пензенский губернатор встретился с замом генпрокурора страны
06 февраля 2020, 17:39Пензячка жалуется на частую поломку машины из-за ужасной дороги
06 февраля 2020, 17:08Кузнечанин может сесть за пьяное вождение