Пензячка жалуется на частую поломку машины из-за ужасной дороги

«К домам на ул. Российской, въезд со стороны ул. Окружной - одна дорога, которую никто не чистил и не обрабатывал противогололедными средствами, в итоге проехать невозможно. Во дворах находится детский сад, и утром родители везут детей туда, мы не можем разъехаться, а если, не дай Бог, авария, то единственный выезд будет заблокирован», - написала женщина.

По словам пензячки, таксисты отказываются заезжать в их переулок. Дорога там – узкая, а из-за снега ширина еще больше уменьшилась.

«Машину на льду тащит во все ямы. Ремонт подвески у наших автомобилистов - дело обычное. Я лично уже два раза ремонтировала подвеску своего автомобиля. Мало того, еще и защиту всю уже помяла из-за этой дороги. Грузовые автомобили, которые везут товар в магазин по улице Российской, тоже с трудом заезжают, а ведь этот магазин - самый доступный для наших пенсионеров. А поставщики иногда попросту не могут заехать», - сообщила она.

Напомним, читатели информагенства могут написать обращения в специальный раздел на сайте «Пенза-Пресс» «Жалобная книга». Редакция готовит запросы в ведомства, в течение семи дней из них приходят официальные ответы, пишет ИА «Пенза-Пресс».