Пензячка завоевала «золото» на чемпионате России по легкой атлетике

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, для пензячки стал счастливым второй соревновательный день чемпионата, который прошел 5 сентября в Сочи. Кристина Хорошева признана лучшей на дистанции 200 метров среди женщин.

Результат пензенской легкоатлетки – 23,73 секунды, ближайшей соперницы Елены Черняевой - 23,82 секунды.

Эмоциями пензячка поделилась в со своими подписчиками в Instagram.

«Это был самый длинный летний сезон со взлетами и падениями! Его окончание на такой приятной ноте очень радует! Первое место на командном чемпионате России на моей любимой дистанции 200 метров! Профессионализм моих тренеров дал свои плоды! Ура! Спасибо, Сочи!» - написала спортсменка, пишет ИА «Пенза-Пресс».