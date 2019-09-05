Пензячка завоевала «золото» на чемпионате России по легкой атлетике

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06 сентября 2019, 17:06Спорт
Пензенская легкоатлетка Кристина Хорошева завоевала золотую медаль на командном чемпионате страны.
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, для пензячки стал счастливым второй соревновательный день чемпионата, который прошел 5 сентября в Сочи. Кристина Хорошева признана лучшей на дистанции 200 метров среди женщин.
Результат пензенской легкоатлетки – 23,73 секунды, ближайшей соперницы Елены Черняевой - 23,82 секунды.
Эмоциями пензячка поделилась в со своими подписчиками в Instagram.
«Это был самый длинный летний сезон со взлетами и падениями! Его окончание на такой приятной ноте очень радует! Первое место на командном чемпионате России на моей любимой дистанции 200 метров! Профессионализм моих тренеров дал свои плоды! Ура! Спасибо, Сочи!» - написала спортсменка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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