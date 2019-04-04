Пензячка завоевала «бронзу» на Кубке Европы по BMX Race

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04 апреля 2019, 17:59Спорт
Пензенская спортсменка Наталья Афремова приняла участие во втором этапе кубка Европы по BMX Race, который проходил в Вероне.
Спортсменка пензенского велоклуба «Локомотив-Пенза» Наталья Афремова выступила в составе сборной России. В первый день она заняла пятое место, а на следующий день во втором этапе Кубка Европы завоевала третье место, сообщает пресс-служба мэрии.
Помимо сильнейших европейских спортсменок в соревнованиях принимали участие спортсменки других континентов из Австралии, Японии, Канады и Бразилии.
Отмечается, что эти соревнования включены в рейтинг для попадания страны на Олимпийские игры, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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