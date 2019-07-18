Пензячка завоевала «бронзу» Международного турнира по боксу

Пензенская спортсменка Ирина Канайкина выступила на Международном турнире по боксу «Золотая перчатка», который проходил в Сербии.

За победу боролись юниоры и юниорки из 22 стран Европы, Азии и Америки. По итогам состязаний пензячка завоевала «бронзу» в весовой категории свыше 81 килограмма, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Всего сборная России завоевала семь золотых медалей и стала первой в общекомандном зачете, пишет ИА «Пенза-Пресс».