18 июля 2019, 15:34Спорт

Пензячка завоевала «бронзу» Международного турнира по боксу

Пензенская спортсменка Ирина Канайкина выступила на Международном турнире по боксу «Золотая перчатка», который проходил в Сербии.

За победу боролись юниоры и юниорки из 22 стран Европы, Азии и Америки. По итогам состязаний пензячка завоевала «бронзу» в весовой категории свыше 81 килограмма, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Всего сборная России завоевала семь золотых медалей и стала первой в общекомандном зачете, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: http://sport.pnzreg.ru/news/5293/

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