Пензячка застала у себя дома спящих незнакомцев

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26 апреля 2018, 10:33Общество
Жительницу Пензы в собственной квартире ждал сюрприз – спящие незнакомцы. Инцидент произошел на ул. Ново-Казанской.
Увидев незваных гостей, женщина вызвала стражей порядка. Им удалось задержать 19-летнюю девушку, ее сообщник скрылся через окно.
«Хозяйка квартиры рассказала, что живет в Москве, а квартира пустует. По словам задержанной, в квартире они распивали спиртные напитки и периодически ночевали, а проникали в жилище через балкон, сломав пластиковые окна», - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Девушку передали полиции для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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