Пензячка застала у себя дома спящих незнакомцев

Жительницу Пензы в собственной квартире ждал сюрприз – спящие незнакомцы. Инцидент произошел на ул. Ново-Казанской.

Увидев незваных гостей, женщина вызвала стражей порядка. Им удалось задержать 19-летнюю девушку, ее сообщник скрылся через окно.

«Хозяйка квартиры рассказала, что живет в Москве, а квартира пустует. По словам задержанной, в квартире они распивали спиртные напитки и периодически ночевали, а проникали в жилище через балкон, сломав пластиковые окна», - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Девушку передали полиции для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».