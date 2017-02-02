02 февраля 2017, 15:03Криминал Пензячка заплатила штраф за SMS-оскорбления Жительнице Пензы приходили SMS с оскорблениями. В инциденте разбиралась областная прокуратура.

«Установлено, что эти сообщения, в том числе содержащие нецензурную брань, отправляла 39-летняя соседка потерпевшей, с которой они постоянно конфликтовали, поскольку потерпевшая является супругой бывшего мужа виновной", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате суд назначил женщине административный штраф в 1000 рублей. Деньги она оплатила, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

просмотров 86