Пензячка заплатила штраф за SMS-оскорбления

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02 февраля 2017, 15:03Криминал
Жительнице Пензы приходили SMS с оскорблениями. В инциденте разбиралась областная прокуратура.
«Установлено, что эти сообщения, в том числе содержащие нецензурную брань, отправляла 39-летняя соседка потерпевшей, с которой они постоянно конфликтовали, поскольку потерпевшая является супругой бывшего мужа виновной", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате суд назначил женщине административный штраф в 1000 рублей. Деньги она оплатила, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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