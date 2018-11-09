Пензячка заперлась от потенциального насильника в ванной

В Пензе осудили 31 летнего мужчину, который покушался на честь своей соседки и грозился ее убить.

Установлено, что пензенец 4 августа выпил и пошел к соседке. Когда 26-летняя женщина открыла дверь, он ворвался в квартиру, толкнул ее. Хозяйка жилища упала, злоумышленник приставил к ее горлу, а потом животу нож и, угрожая убить, потребовал перестать кричать.

Потом мужчина пошел закрывать за собой дверь. Женщина в этот момент встала, забежала в ванную и заперлась там. Она стала звать на помощь. Негодяй пытался ворваться к ней, говорил, что хочет заняться с ней сексом. Кроме того, он опять угрожал убить молодую женщину, а также ее ребенка, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Соседи услышали крики и начала стучаться в квартиру, обещали вызвать полицию. Тогда злоумышленник ушел.

Мужчину на время следствия заключили под стражу. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима. Решение еще может быть обжаловано, пишет ИА «Пенза-Пресс».