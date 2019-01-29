Пензячка забыла деньги в банкомате, нашедшему грозит срок

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29 января 2019, 17:58Криминал
50-летняя жительница Пензы оставила в лотке банкомата 15 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.
Все произошло в магазине на проспекте Победы. Когда пензячка вернулась за деньгами, оказалось, что их в банкомате уже нет. Женщина написала заявление о краже.
Сотрудники полиции разыскали предполагаемого злоумышленника - это 40-летний пензенец. Мужчина признался, что забрал купюры, оставленные без присмотра, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Если в суде жителя Пензы признают виновным, то ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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