Пензячка забыла деньги в банкомате, нашедшему грозит срок

50-летняя жительница Пензы оставила в лотке банкомата 15 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

Все произошло в магазине на проспекте Победы. Когда пензячка вернулась за деньгами, оказалось, что их в банкомате уже нет. Женщина написала заявление о краже.

Сотрудники полиции разыскали предполагаемого злоумышленника - это 40-летний пензенец. Мужчина признался, что забрал купюры, оставленные без присмотра, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Если в суде жителя Пензы признают виновным, то ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».