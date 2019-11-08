Пензячка забрала наркотики для подруги и попала за решетку

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08 ноября 2019, 13:02Криминал
В Пензе осудили двух женщин за преступления, связанные с оборотом наркотиков.
В апреле 2019 года пензячка через интернет заказала для личного употребления наркотики. Она оплатила заказ и получила информацию, где забрать «закладку». Женщина позвонила приятельнице и попросила сделать это за нее, та согласилась. Когда она забрала из тайника запрещенное вещество, ее задержали полицейские, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
В результате пензячке, которая сделала заказ, назначили штраф в 20 тысяч рублей. Ее знакомую, выступившую посредницей, приговорили к пяти годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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