Пензячка забрала наркотики для подруги и попала за решетку

В апреле 2019 года пензячка через интернет заказала для личного употребления наркотики. Она оплатила заказ и получила информацию, где забрать «закладку». Женщина позвонила приятельнице и попросила сделать это за нее, та согласилась. Когда она забрала из тайника запрещенное вещество, ее задержали полицейские, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

В результате пензячке, которая сделала заказ, назначили штраф в 20 тысяч рублей. Ее знакомую, выступившую посредницей, приговорили к пяти годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».