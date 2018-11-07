Пензячка забила сестру лопатой

В Пензе конфликт между двумя женщинами закончился трагедией. Банальная бытовая ссора двух сестер пожилого возраста сначала привела к драке, а после - к смерти одной из них.

Та, что была старше 79-летняя пензячка переехала в квартиру родственницы три года назад - женщине было некуда идти после пожара. Частенько возникающие бытовые конфликты сестры всегда старались быстро уладить. Однако в этот раз что-то пошло не так, вечерняя ссора переросла в скандал. Дошло до рукоприкладства.

Конфликт продолжился и на улице, прямо на террасе. Когда старшая сестра попыталась уйти, младшая постаралась остановить ее, придерживая за одежду. Вырываясь, потерпевшая нанесла своей обидчице несколько ударов черенком от швабры. В этот момент младшая разозлилась, взялась за штыковую лопату и ударила ею свою сестру прямо в области головы и тела.

Полученные травмы оказались смертельными. Спустя несколько часов женщина скончалась в доме своей сестры. «Скорая» и полиция прибыли на место, когда оказывать помощь уже было некому.

«В связи с неудовлетворительным состоянием подозреваемой избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательной базы. По делу назначены судебно-медицинская, биологическая и судебно-психиатрическая экспертизы», - прокомментировала старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ее санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.