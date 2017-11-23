23 ноября 2017, 13:04Спорт Пензячка взяла второе «золото» чемпионата России по плаванию На чемпионате страны по плаванию на короткой воде в Казани пензенская спортсменка Виктория Андреева победила на дистанции 200 метров кролем.

Результат Виктории Андреевой - 1 минута 55,12 секунды. Второй стала Анастасия Гуженкова, которая проплыла за 1 минуту 55,14 секунды, третье время показала Дарья Устинова – 1 минута 55,50 секунды, сообщает пресс-центр облправительства.

На этих же соревнованиях ранее пензенская спортсменка стала победительницей на дистанции 200 метров комплексом, а также заняла второе место на 100-метровой дистанции, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/23/10542011

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