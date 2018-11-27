Пензячка взяла гран-при конкурса «Краса студенчества России-2018»

Пензячка Алина Зарейник одержала победу на V национальном конкурсе талантов «Краса студенчества России-2018». На малую Родину из Казани, где завершилось зрелищное состязание, она привезла главный атрибут победительницы - корону.

К конкурсу таланта такого уровня студентка лечебного факультета ПГУ шла четыре года и, как оказалось, не зря. Это уже пятый по счету символ победы, который украсил голову красавицы.

«В самом конце на титул претендовали четыре человека, все девочки были очень сильные, и я даже не могла подумать, что выберут меня. Внешне, возможно, была спокойна, но внутри бушевали эмоции», - рассказала Алина Зарейник.

Чтобы услышать свое имя на объявлении победителей национального конкурса, Алине пришлось пройти заочный и очный этапы. На отборочном из 65 претенденток на корону отобрали лишь 12. Тех, кто успешно справился с самопрезентацией, дебатами на тему культурного волонтерства и творческими номерами. Это состязание среди студентов отличается от традиционных: жюри учитывает не столько внешние данные, сколько интеллект и талант. Зрелищные финальные номера конкурсантки готовили буквально за пару дней.

«Были готовы некие шаблоны, под которые девочки должны были подстроиться, причем по несколько в один норме. У Алины была синтез-композиция, она выступала в роли восточной царевны, танцевала с коллективом, который стал обладателем гран-при российской «Студенческой весны». Ей очень повезло, так как попался профессиональный коллектив», - рассказала специалист управления информационной политики и связей с общественностью ПГУ Кристина Злыднева.

Алина признается, что новый титул ничего не меняет. Сейчас для студентки в приоритете - наверстать знания в университете. Кроме того, она не планирует продолжать модельную карьеру, а мечтает стать профессиональным врачом. Однако в 2019-м пензячке все же придется принять участие в конкурсе красоты - победительница 2018 года вручит драгоценную корону следующей счастливице.