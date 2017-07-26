Пензячка выиграла «золото» чемпионата Европы по спортивной ходьбе

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26 июля 2017, 19:21Спорт
Яна Смердова выиграла «золото» юниорского чемпионата Европы по спортивной ходьбе. Соревнования проходили в Италии c 20 по 23 июля. Спортсменка одержала победу на дистанции в 10 000 метров, преодолев ее за 47 минут 19 секунд.
Пензячка - одна из немногих россиян, допущенных на соревнования. Борьба оказалась непростой, на седьмом километре девушка начала отставать от немецкой спортсменки. Победу удалось вырвать на последних кругах дистанцим.
«Своих соперников я знала, потому что участвовала на кубке Европы, знала, с кем пойдет основная борьба. Это представительницы Турции и Германии. Было тяжело, потому что было очень жарко +30 градусов. И не в таких условиях проходила подготовка, но, я думаю, все получилось», - поделилась чемпионка Европы по спортивной ходьбе среди юниоров Яна Смердова.
Эти соревнования — ступень к Олимпиаде. Пензячка надеется выступить на Олимпийских играх 2020 года. В ближайшее время воспитанница Алексея и Юлии Воеводиных будет набираться сил, а затем начнет подготовку к новому соревновательному сезону. Осенью она начнет осваивать новую 20-километровую дистанцию.
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