Пензячка выиграла путевку в Сочи от радио «Экспресс»

На радио «Экспресс» определили имя победителя, который выиграл путевку на двоих в Сочи. Напомним, конкурс проходил в течение декабря в эфире программы «No Stress» (16+). Слушатели должны были дозвониться до ведущих и правильно ответить на их вопросы.

Услышать свое имя в эфире радио «Экспресс» в этот день мечтал каждый участник конкурса «Летим в Сочи вместе с No Stress». Чтобы получить возможность отправиться в бесплатное путешествие, весь декабрь нужно было внимательно слушать эфиры утренней программы, дозваниваться до ведущих и выполнять их задания. А именно - назвать станции расположенные на Черноморском побережье, и разгадать предложения, зашифрованные в песнях. В итоге финалистами стали 13 слушателей, но лишь двое из них смогли побороться за главный приз. Первого участника выбрал случайный слушатель.

«Нужно было назвать число от 1 до 13 включительно. Конкурсант выбрал число пять, таким образом выбрав Анну Бараеву», - рассказал ведущий утреннего шоу «No Stress» на радио «Экспресс» Евгений Савельев.

Второго финалиста выбрала уже сама Анна, назвав цифру десять. Соперником оказалась Карина Аланен. Девушкам предстояло угадать продолжение нескольких малоизвестных песен, выбрав один из четырех вариантов. Помочь могла только интуиция.

По результатам игры со счетом 4:2 счастливой обладательницей путевки на двоих в Сочи стала Анна Бараева. Откладывать вручение билетов надолго не стали. Уже через несколько часов после утреннего эфира «No Stress» девушка приехала за своим подарком.

«Если честно, сначала не поняла, что через пять минут будет эфир и представится такая возможность. Волновалась, но справилась, интуиция помогла. Счастлива, что победила. Была в Сочи на Олимпиаде, теперь снова поеду туда в феврале», - рассказала она.

Анна отправится в путешествие со своим молодым человеком. В Сочи они проведут День влюбленных, путевка рассчитана на шесть дней.

«Отель находится в центре города недалеко от моря. Люди, в основном, катаются на лыжах, сноубордах. Для купания будет не сезон, но там есть бассейн», - рассказал руководитель туристического агентства Максим Евдокимов.

Оставайтесь на волнах 105,2 FM, участвуйте в конкурсах и выигрывайте подарки. Радио «Экспресс» готовит еще много сюрпризов для своих слушателей.