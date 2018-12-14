Пензячка выдумала полезных знакомых и выманивала деньги у мужчины

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14 декабря 2018, 12:04Криминал
Пензячку осудили по двум эпизодам мошенничества. Приговор вступил в законную силу.
По данным суда, женщина сказала своему знакомому, который хотел купить права, что у нее есть связи в ГИБДД. За услугу он передал злоумышленнице 20 тысяч рублей. На самом деле она обманула мужчину.
Кроме того, она выдумала приятеля, который занимается продажей автомобилей в Москве, и она может помочь приобрести через него BMW X3 за 350000 руб. Такая выгодная цена объясняется тем, что якобы москвич покупает машины оптом по пять штук, а одна в качестве бонуса достается ему бесплатно.
Мужчина перевел в качестве первоначального взноса 35000 руб. Через какое-то время пензячка сообщила этому же знакомому, что нужно снова заплатить взнос за иномарку – на этот раз 70000 руб.
От имени продавца женщина общалась с ничего неподозревающим мужчиной через мессенджер. Якобы 105000 руб. он получил и нужно добавить еще 15000 руб. Пензенец снова перевел деньги, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
В результате обман раскрылся, женщина во всем созналась, частично возместила причиненный знакомому ущерб. Пензячке назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком на то же время. Также ее обязали заплатить потерпевшему 114000 руб, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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