Пензячка возмущена загаженным берегом Сурского водохранилища

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02 августа 2018, 15:06Общество
Отдых на берегу Сурского водохранилища омрачили валяющиеся повсюду кучи мусора. Жительница Пензы опубликовала в соцсети гневный пост с фотографиями.
«Люди, вы что делаете. Если вы свои бутылки положили в пакет из-под угля и зашвырнули подальше в кусты, это не значит, что вы убрали за собой. Господа рыбаки, пакетики из-под прикорма, пустые пачки сигарет и прочие мелкие прелести увезите с собой. Так же нельзя. Вонь - от гниющего месяцами мусора. Куда будете ездить отдыхать дальше?» - написала женщина в группе «Черный список. Пенза» соцсети «ВКонтакте».
Многие пользователи поддержали девушку и согласились, что территория вокруг водохранилища находится в ужасном состоянии.
«Это еще маловато мусора, со стороны Золотаревки - просто ужас. По два черных мешка полных мусора увозим с собой в город. А чтобы все убрать, туда целый вагонный состав нужно»,- отметила подписчица группы Оксана.
Действительно, в лесах и у водоемов выбрасывается большое количество мусора. Рассказать о каждой свалке невозможно. Но в силах жителей - сделать так, чтобы их количество хотя бы не множилось. К слову, даже выброшенная бутылка в жару может спровоцировать серьезный пожар. С таким отношением что останется детям и потомкам?
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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