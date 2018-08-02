Пензячка возмущена загаженным берегом Сурского водохранилища

«Люди, вы что делаете. Если вы свои бутылки положили в пакет из-под угля и зашвырнули подальше в кусты, это не значит, что вы убрали за собой. Господа рыбаки, пакетики из-под прикорма, пустые пачки сигарет и прочие мелкие прелести увезите с собой. Так же нельзя. Вонь - от гниющего месяцами мусора. Куда будете ездить отдыхать дальше?» - написала женщина в группе «Черный список. Пенза» соцсети «ВКонтакте».

Многие пользователи поддержали девушку и согласились, что территория вокруг водохранилища находится в ужасном состоянии.

«Это еще маловато мусора, со стороны Золотаревки - просто ужас. По два черных мешка полных мусора увозим с собой в город. А чтобы все убрать, туда целый вагонный состав нужно»,- отметила подписчица группы Оксана.

Действительно, в лесах и у водоемов выбрасывается большое количество мусора. Рассказать о каждой свалке невозможно. Но в силах жителей - сделать так, чтобы их количество хотя бы не множилось. К слову, даже выброшенная бутылка в жару может спровоцировать серьезный пожар. С таким отношением что останется детям и потомкам?

Пишет ИА «Пенза-Пресс».