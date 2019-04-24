Пензячка возмущена состоянием дороги, которую не ремонтировали 40 лет

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 апреля 2019, 10:02Общество
Одна из дорог в Мокшанском районе Пензенской области представляет собой ужасное зрелище. Об этом рассказала пользователь Евгения, в доказательство женщина разместила всоцети видео.
По словам пензячки, дорога, о которой идет речь, проходит от села Чернозерье до села Алексеевка. На кадрах видно, что все покрытие – неровное, образовались ямы. Женщина переживает, что по такой дороге не сможет проехать ни «скорая», ни пожарная машина. Кроме того, она отметила, что ремонта в этом месте не было уже более 40 лет.
«В селах проживают, в основном, старики, до которых, если вдруг что случись, ни одна «скорая» не поедет», - подтвердила ее слова другая подписчица группы Юлия.
Стоит отметить, что съемка была сделана еще когда на улице лежал снег, возможно эту дорогу ждет ремонт уже этой весной или летом, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 апреля 2019, 17:59Пожилая пензячка оказалась в плену собственного погреба
24 апреля 2019, 17:39На сайте «ЕР» появился раздел для online-обращения в комиссию по этике
24 апреля 2019, 17:37Сердобская пенсионерка едва не отравила мужчину опасным коктейлем
24 апреля 2019, 17:06В Грабово торговали потенциально опасной рыбой
24 апреля 2019, 16:36Площадка-страшилка в центре города продолжает наводить ужас на пензенцев
24 апреля 2019, 16:04Пасхальное богослужение в Спасском соборе покажут в режиме online
24 апреля 2019, 15:34Камешкирец ответит в суде за пьяное ДТП
24 апреля 2019, 15:04Активисты привели в порядок воинские захоронения на Митрофаньевском кладбище