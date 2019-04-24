Пензячка возмущена состоянием дороги, которую не ремонтировали 40 лет

Одна из дорог в Мокшанском районе Пензенской области представляет собой ужасное зрелище. Об этом рассказала пользователь Евгения, в доказательство женщина разместила в соцети видео.

По словам пензячки, дорога, о которой идет речь, проходит от села Чернозерье до села Алексеевка. На кадрах видно, что все покрытие – неровное, образовались ямы. Женщина переживает, что по такой дороге не сможет проехать ни «скорая», ни пожарная машина. Кроме того, она отметила, что ремонта в этом месте не было уже более 40 лет.

«В селах проживают, в основном, старики, до которых, если вдруг что случись, ни одна «скорая» не поедет», - подтвердила ее слова другая подписчица группы Юлия.

Стоит отметить, что съемка была сделана еще когда на улице лежал снег, возможно эту дорогу ждет ремонт уже этой весной или летом, пишет ИА «Пенза-Пресс».