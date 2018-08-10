Пензячка возмущена работой автобуса №66

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10 августа 2018, 17:58Общество
В «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» обратилась жительница Пензы. Она возмущена работой автобуса №66 по вечерам.
«Маршрут № 66 почему-то прекращает свою работу в 18.00. После автобуса просто не дождаться. Люди ждут его и по 30 минут, и по целому часу», - пожаловалась женщина.
Чтобы разобраться в ситуации и выяснить, действительно ли есть перебои в работе этого маршрута, информагентство направило официальный запрос.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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