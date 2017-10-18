18 октября 2017, 17:59Общество Пензячка возмущена пропажей цветов с памятника Победы Жительница города Пензы просит обратить внимание властей на исчезновение цветов, которые возлагают к Монументу воинской и трудовой Славы.

Об этом горожанка написала в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».

«С памятника Победы постоянно неизвестные забирают цветочные букеты, возлагаемые молодоженами. От огромного количества цветов к вечеру не остается практически ничего. Мы много говорим о воспитании патриотизма, о памяти погибших в войне, а в центре города творится такое кощунство. А ведь можно искоренить это зло или установкой видеокамер, или наблюдением сотрудника полиции, или можно взять это дело на контроль молодежным патриотическим организациям», - предложила пензячка.

Информационное агентство направило по этому поводу официальный запрос.

Стоит отметить, что у монумента ранее были установлены веб-камеры, но в настоящее время просмотр их недоступен.

Неуважение к памяти воинов проявляют во многих регионах страны. Так, в Салехарде в Сеть попало видео, на котором местный житель прикурил от Вечного огня. За это молодой человек отсидел в изоляторе десять суток, пишет ura.news.

В основном, по сообщениям в СМИ, вандалов замечают случайные прохожие или патрульные, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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