Пензячка возмущена организацией выписки в перинатальном центре

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21 января 2019, 17:39Общество
Жительница Пензенской области недовольна тем, как организован процесс торжественной выписки в перинатальном центре на улице Лермонтова.
«На днях выписывали родственницу. Помещение для выписки рожениц имеет огромный зал для ожидающих с гардеробом, диванами, креслами и туалетом. Но, по распоряжению минздрава области (со слов персонала центра), этот зал закрыт. В результате люди ожидают своей очереди на улице, на морозе», - написала женщина в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс».
Также она добавила, что, пока люди находились на улице, ее маленькая дочь захотела в туалет.
«Сходить было некуда, кроме как в сугроб у входа, для чего пришлось раздевать ребенка на морозе. Моему возмущению нет предела! Зачем так унижать людей?» - возмутилась пензячка.
Чтобы разобраться в ситуации и узнать, действительно ли встречающие рожениц вынуждены стоять на улице, информагентсво направило официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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