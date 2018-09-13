Пензячка вернулась с конкурса по бодибилдингу и фитнес-бикини с победой

В Москве прошел открытый Кубок по пляжному бодибилдингу и фитнес-бикини Crocus fitness cup - 2018. Его участниками стали спортсмены со всей России. Среди женщин равных не было пензячке Алене Лисуновой. Для нее эти соревнования стали дебютными.

Несмотря на то, что на турнире ей не было равных в номинации «Фитнес-бикини», спортсменка не дает себе передышки. Залогом успеха Алена считает поддержку семьи и тренеров, а также самодисциплину: за полтора года - ни одной пропущенной тренировки.

«Когда она пришла заниматься, мы проанализировали ее первоначальную форму, потом было принято решение подать заявку на номинацию «Фитнес-бикини». Не было «не могу», шли только вперед», - рассказал тренер чемпионки Олег Воеводин.

Алена занимается спортом с восьми лет. В 2012 году, после рождения дочери, она решила привести себя в форму и начала заниматься в тренажерном зале. После того, как она решила выступать в номинации «Фитнес-бикини», спортсменке пришлось через многое пройти. К старту турнира девушка подошла в оптимальной форме.

«До соревнований думала, что ничего не получится. Тренеры успокаивали, потому что знали, все-таки им виднее, и они оказались правы. Поэтому всегда нужно работать с профессионалами. После выхода на сцену все было прекрасно, спокойно, как будто всю жизнь этим занималась», - сказала спортсменка.

В зале Алена усердно работает над каждой группой мышц, а в дни отдыха проводит тренировки по позированию. На соревнованиях оценивается любая деталь, поэтому ничего нельзя упускать. Одной из своих любимых спортсменка называет тренировку спины.

На московский турнир вместе с Аленой ездила семья. С трибуны ее поддерживали муж и дочка. Для нее мама - пример во всем.

«Я болела за нее, хотела, чтобы она выиграла. Мама записала меня на хип-хоп, следит, чтобы я правильно питалась и не прогуливала тренировки», - рассказала Анастасия Лисунова.

Кстати, участвовать в соревнованиях спортсменка начала во многом благодаря мужу. А причиной стал спор, который произошел полтора года назад.

«Был январь, мы поспорили, что к 1 июня у нее будет четыре кубика пресса, она выиграла пари. Я проиграл n-ную сумму денег. Потом нашлись тренера, с которыми она стала заниматься, собственно так все и началось», - рассказал Роман Лисунов.

Алена не забывает и о работе. Сначала ее хобби был маникюр, однако, клиентов стало так много, что Алена приняла решение открыть собственную студию. Сейчас она не только занимается бизнесом, но и проводит обучающие мастер-классы для начинающих.

Сейчас чемпионка готовится к следующим стартам осеннего сезона. 15 сентября она выступит на чемпионате Пензенской области по бодибилдингу и фитнесу, который пройдет в ДК имени Кирова (0+). Начало - в 17.00.