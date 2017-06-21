21 июня 2017, 19:42Криминал Пензячка вернула мошенникам купленный телефон Вместе со смартфоном, купленным «с рук» без документов, жительница Пензы приобрела немало проблем. После покупки ей позвонил незнакомец и сообщил, что дорогостоящий гаджет – краденый, и его необходимо вернуть собственнику. Как позже выяснилось, это был мошенник.

«Потерпевшая, действуя по указанию звонившего лица, пришла к одному из торговых центров, расположенному на территории Октябрьского района Пензы, где передала телефон неизвестной женщине, которая, как она предполагала, является его законным владельцем.

В ходе доследственной проверки сотрудниками полиции была установлена причастность к совершению преступления двух жителей Бессоновского района 1991 и 1987 годов рождения. Было установлено, что один из подозреваемых является знакомым потерпевшей», - рассказал начальник отдела № 3 следственного управления УМВД России по Пензе Николай Миронов.

Один из злоумышленников уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. По факту кражи телефона возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Криминал

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