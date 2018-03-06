Пензячка в суде добилась разрешения на выезд дочери в Германию

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07 марта 2018, 11:33Общество
Жительница Пензы обратилась в суд, чтобы получить разрешение на выезд за границу ее несовершеннолетней дочери без согласия отца.
Женщина указала в исковых требованиях, что ее дочь углубленно изучает немецкий язык, участвует в олимпиадах по предмету, поэтому очень хочет поехать в языковой лагерь в Германию. Однако получить согласие отца девочки, с которым ее мать в разводе, не представляется возможным по независящим от женщины причинам. На судебное заседание мужчина тоже не явился, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Пензы.
Суд пришел к выводу, что поездка в немецкий лагерь будет необходимым условием для дальнейшего развития ребенка. Иск женщины полностью удовлетворен. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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