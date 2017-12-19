19 декабря 2017, 19:45Общество Пензячка успешно вернула своего питомца Простое человеческое неравнодушие способно творить чудеса. Сегодня началась и сегодня же благополучно закончилась история с потерявшейся собакой, которую на время приютила телерадиокомпания «Экспресс»..

В надежде на то, что хозяин найдется, ему дали временную кличку Шанс. И верили, что еще узнают его настоящее имя. Сотрудники телеканала «Экспресс» не смогли пройти мимо, когда увидели красивого пятнистого пса.

«Утром мы с коллегами заметили, что около экспресса лежит собака, помесь дворняги и далматинца, ошейник, а поводок на земле, позвали - подбежала», - рассказал редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.

Собаку накормили, приютили в подсобном помещении и приступили к поискам хозяев, разместив в интернете и на телевидении информацию с контактными данными. Уже через несколько часов в редакцию позвонила телезрительница и сообщила, что узнала собаку. Животное она видела в на Южной поляне.

«Я гуляю там со своей собакой, и я увидела пятнистого пса около одного из домов. Он заметил мою собаку, наверно испугался и убежал», - рассказала по телефону Наталья Кириллова.

Ближе к концу рабочего дня нашлись и сами хозяева. Наталья Сырцева самостоятельно разыскивала своего питомца на специальных поисковых сайтах, и так вышла на редакторов «Экспресс».

«Нам делали спутниковую тарелку, часа в три четыре он убежал. Мы надеялись, что он прибежит, потому что убегает и прибегает всегда, а это не вернулся», - сказала хозяйка собаки Наталья Сырцев.

Оказалось, что собаку зовут Нойд, ему около восьми лет. Живет он во дворе частного дома. Надеемся, что вернулся туда для того, чтобы больше никогда не потеряться.

Общество

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