Пензячка успешно вернула своего питомца

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 декабря 2017, 19:45Общество
Простое человеческое неравнодушие способно творить чудеса. Сегодня началась и сегодня же благополучно закончилась история с потерявшейся собакой, которую на время приютила телерадиокомпания «Экспресс»..
В надежде на то, что хозяин найдется, ему дали временную кличку Шанс. И верили, что еще узнают его настоящее имя. Сотрудники телеканала «Экспресс» не смогли пройти мимо, когда увидели красивого пятнистого пса.
«Утром мы с коллегами заметили, что около экспресса лежит собака, помесь дворняги и далматинца, ошейник, а поводок на земле, позвали - подбежала», - рассказал редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.
Собаку накормили, приютили в подсобном помещении и приступили к поискам хозяев, разместив в интернете и на телевидении информацию с контактными данными. Уже через несколько часов в редакцию позвонила телезрительница и сообщила, что узнала собаку. Животное она видела в на Южной поляне.
«Я гуляю там со своей собакой, и я увидела пятнистого пса около одного из домов. Он заметил мою собаку, наверно испугался и убежал», - рассказала по телефону Наталья Кириллова.
Ближе к концу рабочего дня нашлись и сами хозяева. Наталья Сырцева самостоятельно разыскивала своего питомца на специальных поисковых сайтах, и так вышла на редакторов «Экспресс».
«Нам делали спутниковую тарелку, часа в три четыре он убежал. Мы надеялись, что он прибежит, потому что убегает и прибегает всегда, а это не вернулся», - сказала хозяйка собаки Наталья Сырцев.
Оказалось, что собаку зовут Нойд, ему около восьми лет. Живет он во дворе частного дома. Надеемся, что вернулся туда для того, чтобы больше никогда не потеряться.
19 декабря 2017, 19:51Пензенцам напомнили правила использования пиротехники
19 декабря 2017, 19:46В Мокшанском районе поймали вора-домушника
19 декабря 2017, 19:45Пензячка успешно вернула своего питомца
19 декабря 2017, 19:32В Пензе увеличат пособия детям-сиротам
19 декабря 2017, 19:26Пензенские Деды Морозы прошли аттестацию
19 декабря 2017, 19:12Жители Пензенской области спасают реку от загрязнения
19 декабря 2017, 19:08В Пензе более 50 пар запланировали свадьбу в канун Нового года
19 декабря 2017, 17:59В Пензенской области заболеваемость ОРВИ - ниже эпидпорога