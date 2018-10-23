Пензячка успешно стартовала на теннисном турнире «Лермонтовская осень»

В Пензе стартовал межрегиональный теннисный турнир «Лермонтовская осень» (0+) среди девушек до 15 лет. Он входит в календарь российского теннисного тура. Кроме хозяек соревнований, в них принимают участие мастера ракеток из Москвы, Тольятти и Саратова.

В турнире участвуют 25 девочек, и каждая жаждет завоевать заветный кубок. Несмотря на юный возраст, многие владеют богатым арсеналом различных ударов и технических приемов. Однако, как отмечают тренеры, это лишь половина залога успеха. Куда важнее психологический настрой.

«Дети еще не умеют сдерживать эмоции. Конечно, всякое бывает. Взрослые-то ломают ракетки на турнирах «Большого шлема» (0+), а юные спортсмены тем более. Сложно контролировать себя, потому что очень хочется выиграть», - отметил директор турнира Павел Онищенко.

Пензу на соревнованиях представляют пять спортсменок. Особенно специалисты выделяют сестер Дарью и Дарину Садыковых. По итогам недавнего всероссийского тренерского совета они были включены в состав национальной сборной. Свое выступление они начали успешно. В одной из первых игр Дарья не оставила сопернице ни единого шанса на победу.

«Не боялась бить, поэтому у соперницы не было времени, она не успевала контратаковать, мне было легко. Играла сама, импровизировала», - рассказала она.

На пензенских кортах юные теннисистки борются не только за кубок. На кону - рейтинговые очки российского тура. Имена лучших станут известны 28 октября (0+).