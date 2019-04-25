Полицейскую спасли упавшую в Суру пензячку

В центре Пензы чуть не утонула девушка. Происшествие случилось на набережной реки Суры, возле подвесного моста. Один из очевидцев вовремя обратился в ближайшее отделение полиции, и сотрудники правоохранительных органов спасли утопающую, рискуя собственной жизнью.

За спасение утопающей взялись стражи порядка. В отделение №4 обратился молодой человек. Он сообщил, что с подвесного моста в воду упала девушка. Правоохранители, инспектор патрульно-постовой службы, лейтенант полиции Николай Дианов и участковый, младший лейтенант полиции Дмитрий Богатыренко, сразу же отправились на место. Утопающую обнаружили на водной глади, примерно в 50 метрах от берега.

«Даже, наверное, и не задумывались, сразу сняли форменную одежду и поплыли на помощь. Вода была ледяная, такое ощущение, что в колодец нырнули», - рассказал Николай Дианов.

Признаются, эта спасательная операция далась им нелегко. Девушка была без сознания и сама не могла плыть. Полицейские обхватили ее с двух сторон и медленно подплывали к берегу. Силы уже были на исходе. На помощь пришли коллеги.

«Осознание того, что плыли в один конец, пришло позже, когда спасли ее. Была вероятность, что сами утонем», - сказал Дмитрий Богатыренко.

Тем не менее, до берега благополучно добрались все трое. Девушку доставили в больницу. Медики сообщили, что ее жизни ничего не угрожает.

«Как руководитель подразделения, я, конечно, город, что в моем подчинении служат такие сотрудники, на которых можно положиться в трудную минуту. Не каждый может совершить такой поступок. Для молодых полицейских, которые только недавно пришли в органы, он будет служить примером», - отметил начальник отдела полиции Сергей Малянов.

Руководство регионального управления МВД отметило отважный поступок полицейских. Николая Дианова и Дмитрия Богатыренко поблагодарили за оперативную работу и вручили им памятные подарки.