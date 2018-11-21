Пензячка столкнулась с трудностями при продаже квартиры

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21 ноября 2018, 13:36Общество
40-летняя жительница Пензы не могла продать квартиру в Октябрьском районе из-за крупного долга.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, пензячка решила продать свою двухкомнатную квартиру не так давно. Когда нашлись покупатели и понадобилось оформить все документально, выяснилось, что совершить сделку невозможно, так как на имущество наложен запрет регистрационных действий.
Оказалось, что женщина накопила 485 тысяч рублей долгов по кредитным картам. И жилье она решила продать, чтобы погасить сумму. Однако теперь ей предстояло сначала рассчитаться с банками.
В итоге пензячка нашла крупную сумму и закрыла кредиты. После этого приставы сняли все запреты на ее имущество, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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