Пензячка столкнулась с трудностями при продаже квартиры

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, пензячка решила продать свою двухкомнатную квартиру не так давно. Когда нашлись покупатели и понадобилось оформить все документально, выяснилось, что совершить сделку невозможно, так как на имущество наложен запрет регистрационных действий.

Оказалось, что женщина накопила 485 тысяч рублей долгов по кредитным картам. И жилье она решила продать, чтобы погасить сумму. Однако теперь ей предстояло сначала рассчитаться с банками.

В итоге пензячка нашла крупную сумму и закрыла кредиты. После этого приставы сняли все запреты на ее имущество, пишет ИА «Пенза-Пресс».