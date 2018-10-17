Пензячка стала жертвой телефонного мошенника из колонии в Ульяновске

Один из заключенных исправительной колонии коротал время тем, что обзванивал своих потенциальных жертв и представлялся им сотрудником МЧС. В очередной раз мошеннику попалась директор торговой точки из Пензы.

Он сообщил, что в магазин приедет проверка из Москвы и надо оплатить банкет для столичных гостей. Для этого было необходимо перевести на телефонный номер 160 тысяч рублей. Женщина поверила звонившему и выполнила все, как ей было сказано.

«Она ждала проверку в течение рабочего дня, но никто не приехал, затем она решила позвонить по номеру, с которого ей звонили, но никто не ответил. После этого женщина поняла, что ее обманули», - рассказал начальник отдела СУ УМВД России по Пензе Николай Миронов.

Следствие установило причастность к мошеннической схеме лица, которое отбывает срок в учреждении ФСИН в Ульяновской области. Для допроса следователь из Пензы отправился в служебную командировку.

Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что деньги отдал в счет погашения своих личных долгов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. К уже имеющемуся сроку заключенного может добавиться новый - до пяти лет.