Пензячка стала жертвой лжегазовщика

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12 сентября 2018, 12:21Культура
Полиция вновь советует жителям бдительными, если к ним стучатся незнакомцы. Очередным поводом к этому стал случай мошенничества, жертвой которого оказалась жительница Пензы.
Неизвестный представился работником газовой службы. Ссылаясь на мифический приказ, он сказал женщине, что она обязана приобрести за 6000 рублей прибор, фиксирующий утечку газа, а в случае отказа пригрозил штрафом в 30 тысяч.
«Мужчина попросил мое ветеранское удостоверение, я дала, он что-то вписал себе в тетрадку, сказав, что в пенсию возместят некоторую сумму», - рассказала потерпевшая Лидия Хонина.
В Пензе и области полиция за этот год зафиксировала сотни случаев проникновения в квартиры жильцов незнакомцев под видом представителей тех или иных официальных организаций. В связи с этим полицейские рекомендуют собственникам примерно один и тот же алгоритм действий.
«Важно проверять у данных лиц документы, который у них должен при себе быть, раз они представляют официальную организацию и занимаются легальной деятельностью. Если это злоумышленники, то они будут избегать данной процедуры», - сказал начальник отдела участковых уполномоченных и ПДН УМВД России по Пензе Андрей Мамешин.
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