Пензячка стала второй вице-мисс студенчество России

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02 октября 2018, 20:18Культура
Спортсменка, красавица, комсомолка. Чтобы добиться титула второй вице-мисс студенчество России пензячке Анастасии Ваулиной пришлось доказать, что она подходит под каждое из этих определений. Мастер спорта по художественной гимнастике теперь участница конкурсов красоты. Одним из предварительных этапов самого крупного конкурса – «Мисс студенчество России» (18+) была проверка знаний о комсомоле. Чтобы пройти в финал, пришлось также совершить 40 добрых дел.
В финале оказалось 40 конкуренток и всего несколько минут доказать, что ты достойнее всех.
Творческий конкурс. Как трактует свой номер под названием «Путь» сама Анастасия Ваулина - это следование за звездой. Ее символом стал святящийся мяч. Но уже дома девушка призналась, что гораздо больше неожиданностей подкинул интеллектуальный конкурс. Всего за несколько дней участники узнали, что вместо формата «дебаты», будет рассуждение о профессии и вопросы по заранее неизвестным отвлеченным темам.
«Дают листочек и нужно на ходу все придумать. Это все оценивали и по трем критериям. Мое задание судьи оценили на все «пятерки», - поделилась Анастасия Ваулина.
Также девушкам предстояло дефиле в костюмах официально-делового стиля и в вечерних платьях. В рамках конкурса участникам пришлось даже сдавать нормы ГТО. В команде, которая готовит пензенских красавиц к всероссийским конкурсам, отметили, что в случае с Анастасией, большую роль сыграла спортивная выдержка.
«При всех ее титулах, наградах и некоторой известности в городе, она потрясающе скромная и хорошо воспитанная», - отметила методист центра культуры ПГУ Кристина Злыднева.
Сейчас Анастасия Ваулина планирует вплотную заняться учебой, все-таки из-за конкурса ей пришлось пропустить почти месяц. Ее уже пригласили на конкурс «Мисс Россия» (18+) и международный конкурс красоты «Королева весны» (18+). Впрочем, как говорит сама девушка, пока она не приняла окончательного решения об участии.
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