Пензячка стала лучшим санитарным врачом России

Лучший санитарный врач России живет в Пензе. Сотрудник регионального Центра гигиены и эпидемиологии Светлана Суруткина привезла из столицы главную награду всероссийского конкурса врачей. Она заняла первое место в номинации «Лучший санитарный врач».

«Награду вручала заместитель руководителя Роспотребнадзора Брагина Ирина Викторовна. Было очень приятно получить статуэтку именно из ее рук, потому что она - специалист высшего класса», - рассказала Светлана Суруткина.

Чтобы удостоиться такой чести, она грамотно выполнила все условия конкурса. На рассмотрение комиссии победительница отправила не просто отчет о деятельности своего учреждения за последние три года. Это был тщательно проработанный документ, с самыми свежими данными. Чтобы успеть их обработать и успеть в срок, специалисту приходилось работать даже дома. Одним из главных требований было - обязательное участие представляемого ведомства в национальных проектах. Пензенский Центр гигиены и эпидемиологии участвует в пяти из них.

Презентацию Светланы Суруткиной члены жюри отметили на всех трех этапах конкурса. Новость о победе в номинации «Лучший санитарный врач» стала своеобразным подарком к профессиональному празднику: список с именами победителей был опубликован накануне Дня медицинского работника.

«Для меня, конечно, была большая честь представлять Пензенскую область на федеральном уровне. Очень благодарна своему руководителю и коллективу за оказанное мне доверие», - сказала Светлана Суруткина.

Такое общероссийское признание совпало с важной датой в жизни победительницы: в 2019 году исполняется 20 лет ее деятельности. Так что заведующей отделом планирования, организации и обеспечения деятельности Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области будет чем похвастаться на встрече выпускников Казанского государственного медицинского университета.