Пензячка стала самой красивой студенткой России

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23 ноября 2018, 14:06Культура
В Казани прошел конкурс «Краса студенчества России-2018». По его итогам победу одержала уроженка Пензы Алина Зарейник.
По данным портала «Российского союза молодежи», девушка является студенткой Пензенского государственного университета, учится по специальности «Лечебное дело». Она – мастер спорта по художественной гимнастике, тренер по эстетической гимнастике. Алина Зарейник уже принимала участие в конкурсах красоты, так, в 2015-м она стала первой «Вице-мисс студенчества России», кроме того, два раза была лауреатом фестиваля «Российская студенческая весна». Теперь пензячка обладает титулом «Краса студенчества России-2018», также ей вручили премию 100 000 рублей.
В финальном этапе конкурса красоты, который проходил с 18 по 23 ноября, приняли участие представительницы 70 учебных учреждений из 40 регионов страны. В суперфинал прошли 12 представительниц прекрасного пола, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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