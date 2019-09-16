Пензячка стала призером Кубка мира по велоспорту-ВМХ

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16 сентября 2019, 15:04Спорт
В США состоялись седьмой и восьмой этапы Кубка мира по велоспорту-ВМХ. В составе сборной команды России выступала пензячка Наталья Афремова.
На седьмом этапе пензенская спортсменка стала второй, пропустив вперед лишь Лауру Смюлдрес из Голландии. «Бронзу» получила американка Элис Уиллоби. На следующем этапе Наталья Афремова завоевала третье место, уступив Лауре Смюлдрес, которая стала первой, и Элис Уиллоби, которая получила серебряную медаль, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Еще два этапа пройдут в Аргентине. Отмечается, что по итогам Кубка мира участникам присуждаются баллы, благодаря которым они смогут выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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