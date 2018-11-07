Пензячка стала победительницей Кубка России по велоспорту-ВМХ

В Саранске состоялся заключительный этап Кубка России по велоспорту-ВМХ. Пензенская спортсменка стала первой.

Воспитанница велоклуба «Локомотив-Пенза» Наталья Афремова показала лучший результат, став победительницей Кубка России. Второе место досталось Татьяне Капитановой из Брянска, а бронзовую медаль взяла Алина Ерина из Москвы, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В настоящее время пензячка занимает четвертую строчку в международном рейтинге, пишет ИА «Пенза-Пресс».