Пензячка стала победительницей Кубка России по велоспорту-ВМХ

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07 ноября 2018, 16:38Спорт
В Саранске состоялся заключительный этап Кубка России по велоспорту-ВМХ. Пензенская спортсменка стала первой.
Воспитанница велоклуба «Локомотив-Пенза» Наталья Афремова показала лучший результат, став победительницей Кубка России. Второе место досталось Татьяне Капитановой из Брянска, а бронзовую медаль взяла Алина Ерина из Москвы, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В настоящее время пензячка занимает четвертую строчку в международном рейтинге, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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